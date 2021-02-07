Сегодня Игорь Додон поздравил председателя парламента Зинаиду Гречаный по случаю дня ее рождения.

Экс-президент пожелал спикеру парламента здоровья, благополучия, многих счастливых лет и успехов в достижении поставленных целей на благо народа и нашей страны.

«Хочу выразить признательность за Ваш весомый вклад в развитие страны. Мы давно знакомы, я имею честь работать вместе с Вами в самых разных ситуациях и жизненных этапах.

Вы – железная леди молдавской политики, безупречный профессионал, достойный человек и безоговорочный лидер.

Хочу поблагодарить госпожу Зинаиду Гречаную за поддержку и возможность видеть ее в наших рядах.

Многая лета!»- написал в поздравлении Игорь Додон.