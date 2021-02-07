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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Гречаный – безупречный профессионал и безоговорочный лидер

Додон: Гречаный – безупречный профессионал и безоговорочный лидер
07 февраля
19:27 2021
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Сегодня Игорь Додон поздравил председателя парламента Зинаиду Гречаный по случаю дня ее рождения.

Экс-президент пожелал спикеру парламента здоровья, благополучия, многих счастливых лет и успехов в достижении поставленных целей на благо народа и нашей страны.

«Хочу выразить признательность за Ваш весомый вклад в развитие страны. Мы давно знакомы, я имею честь работать вместе с Вами в самых разных ситуациях и жизненных этапах.

Вы – железная леди молдавской политики, безупречный профессионал, достойный человек и безоговорочный лидер.

Хочу поблагодарить госпожу Зинаиду Гречаную за поддержку и возможность видеть ее в наших рядах.

Многая лета!»- написал в поздравлении Игорь Додон.

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