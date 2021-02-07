Додон: Гречаный – безупречный профессионал и безоговорочный лидер
07 февраля
19:27 2021
Сегодня Игорь Додон поздравил председателя парламента Зинаиду Гречаный по случаю дня ее рождения.
Экс-президент пожелал спикеру парламента здоровья, благополучия, многих счастливых лет и успехов в достижении поставленных целей на благо народа и нашей страны.
«Хочу выразить признательность за Ваш весомый вклад в развитие страны. Мы давно знакомы, я имею честь работать вместе с Вами в самых разных ситуациях и жизненных этапах.
Вы – железная леди молдавской политики, безупречный профессионал, достойный человек и безоговорочный лидер.
Хочу поблагодарить госпожу Зинаиду Гречаную за поддержку и возможность видеть ее в наших рядах.
Многая лета!»- написал в поздравлении Игорь Додон.