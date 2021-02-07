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Газета "Кишиневские новости"

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Спасены 16 человек из затопленного тоннеля в Уттаракханде в Индии

Спасены 16 человек из затопленного тоннеля в Уттаракханде в Индии
07 февраля
19:17 2021
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В индийском штате Уттаракханд из-за наводнения местные рабочие оказались погребены в подземном тоннеле. Об этом рассказывает ВВС.

В связи со сходом ледника в штате Уттаракханд в северной Индии была разрушена платина. По меньшей мере 150 человек считаются пропавшими без вести. Из разлившейся после прорыва плотины реки Дхаулиганга были извлечены 10 тел погибших. Местными властями была оперативно организована спасательная операция. Из затопленного подземного тоннеля удалось вытащить 16 человек. Никто из спасенных серьезно не пострадал.

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