В течение прошедшего дня, 7 февраля, зарегистрированы еще 13 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 71-летний мужчина из Дубоссарского района, 67-летний мужчина из Приднестровья, 81-летняя женщина из Приднестровья, 55-летний мужчина из Оргеевского района, 77-летний мужчина из Окницкого района, 68-летняя женщина из Ниспоренского района,

81-летний мужчина из Кишинева, 52-летний мужчина из Криулянского района, 64-летняя женщина из Яловенского района, 68-летняя женщина из Кишинева, 57-летняя женщина из Тараклийского района, 73-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 63-летний мужчина из Рыбницкого района. На вечер 7 февраля 153785 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3543 человека умерли от инфекции.