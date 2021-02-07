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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 февраля 153785 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 февраля 153785 излечившихся
07 февраля
18:57 2021
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На сегодняшний день в стране 153785 человек прошли лечение и 3543 умерли от инфекции COVID-19.    На 7 февраля в Молдове подтверждены 164569 случаев заражения новым коронавирусом.    

В настоящее время 3720 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16219 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2854 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 219 в крайне тяжелом состоянии (33 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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