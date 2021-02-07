Претендент на пост премьер-министра Наталия Гаврилица не исключает возможности того, что парламентское большинство может дать добро на то, чтобы новый кабинет министров приступил к работе, сообщает ipn.md.

По словам кандидата, она сформировала профессиональную команду, в которой каждый готов бороться с мздоимством и вести страну в светлое европейское будущее. «У нас очень мало шансов, потому что мы представляем гражданам антикоррупционное проевропейское правительство с серьезной профессиональной программой управления, которое привнесет больше правосудия, больше справедливости, больше благосостояния, которое может вывести Молдову из международной изоляции», – заявила Гаврилица. Впрочем, тут она вторглась в вотчину президента Майи Санду, которая после визитов в Киев, Брюссель и Париж уже эту самую «изоляцию» пообещала похоронить.