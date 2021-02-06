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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 февраля 153196 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 февраля 153196 излечившихся
06 февраля
21:37 2021
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На сегодняшний день в стране 153196 человек прошли лечение и 3530 умерли от инфекции COVID-19.    На 6 февраля в Молдове подтверждены 164243 случая заражения новым коронавирусом.    

В настоящее время 3656 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16109 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2726 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 253 в крайне тяжелом состоянии (44 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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