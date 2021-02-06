Специалисты из Университета Лидса в Великобритании давно наблюдают за поведением ледяного покрова Земли. Они подсчитали, что за последнюю четверть века скорость таяния ледников увеличилась примерно на шестьдесят процентов. За это время Гренландия, Антарктида, Северный Ледовитый и Южный океаны лишились двадцати восьми триллионов тонн льда. И в Гренландии, например, –пострадавшей больше всего, по мнению ученых, уже пройдена точка невозврата, то есть процесс таяния приобрел необратимый характер. Это подтверждают спутниковые снимки.

Как подсчитали исследователи, один триллион тонн льда занимает объем, примерно равный Эвересту. А их уже двадцать восемь! И если нынешняя скорость таяния льда сохранится, уже через пятнадцать лет в Арктике вообще не останется ледяного покрова. А это значит, что лед перестанет отражать солнечную энергию, вся она уйдет в атмосферу и в глубины океана. Последствия для климата могут быть просто катастрофические, сообщает «Science Alert».