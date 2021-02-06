Как считают международные эксперты, уже через десять лет в мире должна появиться гражданская авиация, питающаяся от электродвигателей. А российские инженеры уже сегодня разработали и испытали летающую лабораторию с электрическим двигателем, оригинальной системой управления и генератором, работающим на принципе сверхпроводимости, а также аккумуляторными батареями. Пока такого не удавалось еще никому в мире.

Главная задача, которую ставили перед собой испытатели, – проверить, как будут взаимодействовать системы электродвигателя и типового самолета, а также как будет действовать в условиях полета электромотор. По словам летчика-испытателя, сидевшего за штурвалом, все прошло успешно, сбоев не зафиксировано, пишет «Российская газета».