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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В России взлетел первый в мире электросамолет

06 февраля
18:57 2021
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Как считают международные эксперты, уже через десять лет в мире должна появиться гражданская авиация, питающаяся от электродвигателей. А российские инженеры уже сегодня разработали и испытали летающую лабораторию с электрическим двигателем, оригинальной системой управления и генератором, работающим на принципе сверхпроводимости, а также аккумуляторными батареями. Пока такого не удавалось еще никому в мире.

Главная задача, которую ставили перед собой испытатели, – проверить, как будут взаимодействовать системы электродвигателя и типового самолета, а также как будет действовать в условиях полета электромотор. По словам летчика-испытателя, сидевшего за штурвалом, все прошло успешно, сбоев не зафиксировано, пишет «Российская газета».   

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