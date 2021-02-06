Представители Демократической партии и «Платформы “Достоинство и правда”» могут в понедельник проголосовать за утверждение состава и программы действий кабинета министров Наталии Гаврилицы.

«Мы придем на заседание парламента для обсуждения программы деятельности правительства. Это логично – обсуждать, задавать вопросы, узнать наметки на будущее, ознакомиться с видением президента и предложенного ею правительства. Для нас это важно. Главное – не превратить это в фикцию», – заявил в эфире телеканала TV8 вице-председатель «Платформы “Достоинство и правда”» Александр Слусарь. Его поддержал Генеральный секретарь Демократической партии Александр Жиздан. «В стране сложилась мегасложная ситуация – такого еще никогда не было. Мы должны обсудить, ознакомиться с программой правительства. Нельзя допускать дальнейшую профанацию институтов власти», – заявил демократ.

Любопытно наблюдать за тем, как с течением времени меняется риторика политиков, представляющих партии-аутсайдеры. Еще в конце прошлого года они в один голос утверждали, что стране просто необходимы досрочные парламентские выборы. Однако чем ближе время, когда реально в законодательном органе могут не одобрить два раза состав нового правительства, что повлечет роспуск парламента, – аутсайдеры сдают назад. Одно дело – просто надувать щеки, демонстрируя собственную значимость, и совсем другое – довести дело до того, чтобы потерять депутатский мандат из-за каких-то «глупых выборов».