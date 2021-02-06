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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Австралии создали первый в мире летающий гоночный автомобиль

В Австралии создали первый в мире летающий гоночный автомобиль
06 февраля
10:57 2021
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Новинку разработала австралийская компания «Alauda Aeronautics», в команду входили ведущие специалисты аэрокосмической и автомобильной отраслей.

Пока летающий болид управляется дистанционно и фактически представляет собой дрон, но планируется, что в следующем году управление возьмет на себя пилот, сидящий в кабине.

Электромобиль за счет небольшого веса – всего сто килограммов (без пилота) способен двигаться на скорости до ста двадцати километров в час. Он умеет совершать столь же крутые повороты, как болиды «Формулы-1». Но те делают это на земле, а летающий автомобиль способен в прямом смысле совершать пируэты в трех измерениях, в том числе двигаться по вертикали.

Уже объявлено, что через два года намечено проведение кольцевых трехмерных гонок летающих гоночных электромобилей, которые будут управляться сидящими за рулем пилотами. В конструкции предусмотрена возможность быстрой смены батарей на земле  (общее энергопотребление электромобиля составляет 96 кВт), при этом у команд будет выбор: увеличить вес батарей для большей мощности или уменьшить его для большей маневренности, сообщает «Daily Mail».

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