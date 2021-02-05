Депутат ПСРМ Алла Дарованная, член парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье, ждет Аллу Немеренко в суде с доказательствами законности получения диплома.

Парламентарий написала в социальной сети о том, что намерение президентского советника подать в суд на то, что было продемонстрировано незаконное получение диплома «настолько же глупое, как и подать в суд на COVID-19, чтобы запретить его решением суда»

«Советник президента с незаконным дипломом (я опубликовала ответ Министерства образования, культуры и исследований) Алла Немеренко угрожает нам судом. Очень хорошо! Будем ждать ее с огромным удовольствием в суде, где она представит доказательства, что законно получила диплом, документы о посещении занятий, о сдаче экзаменов. Но она сама признала, что не посещала занятия, зато обиделась на то, что мы сказали о том, что ей подарили диплом», – написала Дарованная.

Депутат ПСРМ считает, что в действительности униженными чувствуют себя граждане, которым плюют в лицо определённые «избранные», получающие дипломы в обход закона.

«Этим поведением Алла Немеренко попирает усилия всех тех, кто учился, работал, чтобы получить диплом постуниверситетского образования», – отметила депутат.

Напомним, что депутаты ПСРМ обратились в Министерство здравоохранения с требованием аннулировать приказ о выдаче диплома на имя советника президента Аллы Немеренко. Социалисты сообщили, что в противном случае они обратятся в генеральную прокуратуру. Кроме того, они настаивают на отставке самой Немеренко с должности президентского советника.