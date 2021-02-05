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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 февраля 152552 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 февраля 152552 излечившихся
05 февраля
21:17 2021
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На сегодняшний день в стране 152552 человека прошли лечение и 3515 умерли от инфекции COVID-19.    На 5 февраля в Молдове подтверждены 163400 случаев заражения новым коронавирусом.    

В настоящее время 3523 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16071 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2676 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 254 в крайне тяжелом состоянии (46 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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