На сегодняшний день в стране 152552 человека прошли лечение и 3515 умерли от инфекции COVID-19. На 5 февраля в Молдове подтверждены 163400 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3523 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16071 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2676 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 254 в крайне тяжелом состоянии (46 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).