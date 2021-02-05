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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 февраля 3515 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 февраля 3515 смертельных случаев
05 февраля
21:07 2021
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В течение прошедшего дня, 5 февраля, зарегистрированы еще 18 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 72-летняя женщина из Приднестровья, 67-летняя женщина из Приднестровья, 75-летняя женщина из Приднестровья, 78-летний мужчина из Кишинева, 71-летний мужчина из Страшенского района, 70-летний мужчина из Яловенского района, 69-летний мужчина из Фалештского района, 61-летний мужчина из муниципия Бельцы, 84-летний мужчина из района Дрокия, 30-летний мужчина из Кишинева, 64-летний мужчина из Единецкого района, 71-летняя женщина из Кишинева, 68-летняя женщина из Кишинева, 88-летняя женщина из Кишинева, 57-летняя женщина из Унгенского района, 46-летняя женщина из Шолданештского района, врач из Кишинева, медсестра из Кишинева. На вечер 5 февраля 152552 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3515 человек умерли от инфекции.

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