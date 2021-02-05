Правила безопасности при пандемии коронавируса ограничивают работу зрелищных учреждений. В одном из японских театров придумали, как обезопасить зрителей, не прекращая давать спектакли.

Здесь построили круглую сцену, огородили ее перегородкой, за которой устроили кабинки для каждого отдельного зрителя. Видеть, что происходит на сцене, публика может через специальные глазки, устроенные в перегородке. Сцена и перегородка разборные, поэтому позволяют труппе выступать и на гастролях.

Вместимость зала небольшая – всего тридцать человек, и все устроено так, что зрители вообще нигде не пересекаются, так что безопасность обеспечена, сообщает SoraNews24.