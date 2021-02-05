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Газета "Кишиневские новости"

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Молдову по COVID-19 приравняли к Монголии

05 февраля
12:47 2021
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Всемирная организация здравоохранения и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации объявили, что к июню распространят вакцину от коронавируса в 92 страны с низким и средним уровнем доходов населения, сообщает ИНФОТАГ.

Первыми получат препарат 18 стран: Молдова, Бутан, Боливия, Босния и Герцоговина, Кабо -Верде, Колумбия, Сальвадор, Грузия Мальдивы, Монголия, Перу, Филиппины, Республика Корея, Руанда, Южная Африка, Тунис, Украина и Сектор Газа. На все эти страны выделено 1,2 миллиона доз вакцины. Предполагается, что Республика Молдова получит 24 570 доз, такой же объем отправят и в Монголию.

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