Всемирная организация здравоохранения и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации объявили, что к июню распространят вакцину от коронавируса в 92 страны с низким и средним уровнем доходов населения, сообщает ИНФОТАГ.

Первыми получат препарат 18 стран: Молдова, Бутан, Боливия, Босния и Герцоговина, Кабо -Верде, Колумбия, Сальвадор, Грузия Мальдивы, Монголия, Перу, Филиппины, Республика Корея, Руанда, Южная Африка, Тунис, Украина и Сектор Газа. На все эти страны выделено 1,2 миллиона доз вакцины. Предполагается, что Республика Молдова получит 24 570 доз, такой же объем отправят и в Монголию.