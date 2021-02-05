Теща депутата ПДС Серджиу Литвиненко, который, возможно, будет предложен на пост министра юстиции в правительстве Гаврилицэ, является фигурантом уголовного дела о краже миллиарда. Расследование портала SCHEME.MD демонстрирует, что родственница Литвиненко – Мария Иову – работала главным бухгалтером «VICTORIABANK», совершив сомнительную транзакцию, в результате которой банк получил 2,45 млрд леев за счет государственных гарантий.

Так, в 2014 году бухгалтер «VICTORIABANK» Мария Иову разрешила межбанковское размещение средств в сумме 2,45 млрд леев в «Banca de Economii» (BEM). Деньги были выведены компаниями, контролируемыми Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком, и переведены на оффшорные счета. Затем «VICTORIABANK» получил возмещение в 2,45 млрд леев за счет государственных гарантий.

«SCHEME.MD» сообщил, что «именно по этому факту Генеральная прокуратура выдвинула обвинение в отношении «VICTORIABANK» SA и наложила арест на активы банка в размере 1,95 млрд леев».

Журналисты также выяснили, что в 2019 году, во время правительства Санду, депутат ПДС Серджиу Литвиненко добился вывода из-под уголовного преследования своей тещи, в чем ему способствовал прокурор Октавиан Якимовски, которого продвигала на пост зам. начальника антикоррупционной прокуратуры бывшее правительство Санду. Примечательно, что по данным того же портала, супруга Якимовского является активным членом ПДС, которую возглавляла Майя Санду.