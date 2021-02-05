Пандемия вносит коррективы во все сферы жизни и заставляет искать способы сделать этот новый формат жизни максимально удобным. Администрация железных дорог Японии, например, решила помочь тем, кто работает удаленно, не терять время в пути.

В десяти скоростных составах, следующих из Токио в северные регионы, переоборудовали несколько вагонов под офисы. Пассажиры могут воспользоваться ими совершенно бесплатно – разговаривать по телефону, устраивать онлайн-конференции, не мешая тем, кто едет в обычных вагонах.

Пока передвижные офисы действуют в тестовом режиме, а если опыт окажется удачным, количество их увеличится и они, по запросу пользователей, будут оснащены дополнительным оборудованием, сообщает Hromadske.ua.