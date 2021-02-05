После досрочных парламентских выборов структура парламента изменится, а из законодательного органа исчезнут одни партии и появятся впервые другие. Однако, скорее всего, ни у кого не будет большинства, заявил Игорь Додон в ходе прямой трансляции.

«Правые, будучи в эйфории после президентских выборов, очень надеются, что получат большинство. Хочу их успокоить и предложить проанализировать рейтинг ПСРМ после выборов в ноябре 2016 года. В январе – феврале рейтинг ПСРМ был больше, чем рейтинг ПДС сегодня. Четыре года назад рейтинг ПСРМ составлял 52-53%. Рейтинги меняются очень быстро. Эйфория проходит. Поэтому, скорее всего, в следующем парламенте не будет партии, получившей большинство. Очевидно, что будет необходимо снова садиться за стол переговоров», – заявил Додон.

Председатель ПСРМ отметил, что возглавляемое им формирование готово к дискуссиям для того, чтобы не допустить после досрочных выборов нового политического кризиса. Бывший президент страны предупредил ПДС и Платформу DА о том, что не стоит повторять ошибки зимы 2019 года, когда накануне выборов они подписали соглашение о невозможности создания коалиции с ПСРМ, а затем вместе с социалистами управляли страной.

«Те, кто заявляет, что не сядут за стол переговоров, врут. Они врали и два года назад, когда в феврале 2019 года ПДС и Платформа DА заявляли, что не будут создавать коалиций с Додоном. Вы видели, что произошло», – сказал Игорь Додон.

По его словам, если после досрочных выборов ни у кого не будет большинства, тогда есть два решения: компромисс ради граждан между партиями, прошедшими в парламент, или новые досрочные выборы.

«Не исключаю, что нынешний президент страны, который и на этом этапе показал неспособность к компромиссам, дискуссиям с политическими партиями, может занять аналогичную позицию и после досрочных. В этом случае у нас опять будет политический коллапс в парламенте, который обойдется в 100-120 млн леев. Мы будем готовы говорить со всеми. Мы доказали, что может идти на компромиссы в интересах граждан Молдовы», – заявил председатель ПСРМ.