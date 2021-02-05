Президент Майя Санду запустила фальшивую новость, которую подхватила часть кишиневской прессы. В сообщении, опубликованном в социальных сетях, о ее встрече с президентом Франции, она подчеркнула, что визит в Париж «первый за последние 24 года».

Между тем, стоит отметить, что до посещения Санду молдавские президенты совершали визиты в Париж четыре раза. Последний раз это сделал Игорь Додон в 2018 году. Согласно информации, опубликованной на сайте посольства Молдовы во Франции, с момента обретения независимости состоялись следующие визиты:

– 28-30 января 1993 – официальный визит Мирчи Снегура;

– 7-9 сентября 1997 – официальный визит Петра Лучинского;

– 4-5 марта 2008 – визит Владимира Воронина;

– 11-13 ноября 2018 – визит Игоря Додона.

Похоже, что вводить своих сограждан в заблуждение становится фирменным стилем президента Санду и ее окружения. Удивительно то, что в случаях, подобных сообщению о «первом за последние 24 года» визите в Париж, обслуживающие нового президента функционеры продемонстрировали очевидную глупость и непрофессионализм.