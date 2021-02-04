Исследователи из Массачусетского технологического института в США создали новый тип искусственной нейронной сети, которая умеет приспосабливаться к меняющимся условиям работы. Фактически это самообучающаяся система машинного обучения.

Как считают разработчики, у новинки большой потенциал использования – в диагностике заболеваний, в беспилотном вождении автомобиля, обработку видео и других сферах, где приходится сталкиваться с постоянным изменением вводных данных в режиме реального времени. Любопытно, что за образец ученые взяли нервную систему крохотного червя, которая при ограниченном числе нейронов, тем не менее, способна практически мгновенно подстраиваться под любые изменения внешней среды.

Новая система уже успешно протестирована в разных ситуациях и показала результаты лучше, чем у существующих аналогов искусственных нейронных сетей сообщает news.mit.edu.