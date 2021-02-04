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Газета "Кишиневские новости"

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Парламент Молдовы утвердил комиссию по изучению кризиса на МЖД

04 февраля
21:28 2021
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По инициативе ПСРМ парламент единогласно одобрил решение о создании комиссии по изучению ситуации на Молдавской железной дороге, а также анализа отрасли в период с 2010 по 2020 годы.

Основанием для создания комиссии стала критическая ситуация на предприятии. Так, к концу 2020 года кредиторская задолженность достигла 459,4 млн леев.

Комиссия намерена задействовать все госструктуры, заслушать ответственные стороны, чтобы представить парламенту отчет и выводы по истечении 60 дней.

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