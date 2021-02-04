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Газета "Кишиневские новости"

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Помощь оказали, а штраф взяли

04 февраля
19:07 2021
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В горах Шотландии пришлось проводить спасательную операцию, чтобы вызволить двух альпинистов с самой высокой в Великобритании горы. Они попросили о помощи, когда поняли, что сами спуститься не смогут.

Призыв был услышан, полиция провела спасательную операцию и благополучно эвакуировали горе-альпинистов вниз. Физически они не пострадали, а вот удар по карману получили. Стражи порядка оштрафовали мужчин за то, что те нарушили правила карантина. Согласно введенным в стране правилам, из дома разрешается выходить только в экстренных случаях, и удаляться не дальше, чем на восемь километров даже для спортивных тренировок. А любители горных прогулок удалились от столицы Шотландии Глазго более чем на сто шестьдесят один километр. За что и поплатились, сообщает Hromadske.ua.     

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