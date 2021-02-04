фото: facebook.com















Партия социалистов поддержала инициативу о выделении 400 тысяч леев на уличное освещение и ремонт мэрии в Бакчалии. Об этом на встрече с жителями населенного пункта сообщил председатель Партии социалистов Игорь Додон, который совершает рабочую поездку по Каушанскому району.

В ходе бесед с местными властями и жителями он обсудил различные социальные, политические и экономические вопросы, среди которых развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий.

Игорь Додон отметил, что в этом году по инициативе ПСРМ предусмотрено выделение 500 тысяч леев на реабилитацию дорог в с. Первомайск, напомнив, что ранее Бакчалия и Григорьевка получили по 1 млн леев на реабилитацию дорог в рамках Национальной программы «Хорошие дороги для всех».

«Государство должно инвестировать в сельскую местность, потому что без сёл у Молдовы нет будущего!» – сказал Игорь Додон на встрече с сельчанами.

Отметим, что на минувших выборах в Первомайске за Игоря Додона отдали свой голос 80,3% избирателей, в Бакчалии – 53%, в Григорьевке – 84,88%.

Видео: https://www.facebook.com/100000480420654/videos/pcb.5681990291826929/5681970191828939