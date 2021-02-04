Четверг, 4 февраля 2021, 15:44

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Литва закрывает глаза на поставки белорусской электроэнергии от АЭС

04 февраля
12:58 2021
Версия для печати

Председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас заявил журналистам, что 12% электроэнергии, поступающей в Литву, производится на Белорусской АЭС, сообщает Delfi.

По подсчетам депутата, таким образом ежемесячно на это тратится около 11 миллионов евро. И эти деньги идут на возмещение затрат на строительство станции. Вильнюс с момента возведения объекта протестовал против его реализации. АЭС расположена в нескольких десятках километров от столицы Литвы, и там опасаются второго Чернобыля. «Но все мы понимаем, что нынешняя ситуация на руку определенной группе, или отдельным компаниям в определенных странах», – отметил депутат. После того как в Литве по требованию Евросоюза закрыли в 2009 году Игналинскую АЭС, в стране существует огромный дефицит электроэнергии, покрываемый поставками из России и Белоруссии. Вильнюс договорился с Варшавой, Ригой и Талином, чтобы они не покупали энергию на БелАЭС.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,47+0,86%
EUR20,95+0,41%
GBP23,72+0,31%
UAH0,62+0,86%
RON4,30+0,42%
RUB0,23+1,43%

Курсы валют в MDL на 04.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд