Согласно новой Программе ПСРМ, исторически язык на этой земле назывался молдавским.

В то же время ПСРМ предлагает запустить бесплатные программы по изучению молдавского языка для каждого гражданина, а также продвижению языка посредством социальной рекламы.

ПСРМ выступает за возврат в школьные программы дисциплины «История Молдовы», как и за законодательное учреждение национального исторического знамени Молдовы – флага Молдавского княжества с изображением позолоченного зубра на красном фоне.

Документ ПСРМ предусматривает сохранение памяти Великой отечественной войны, празднование 9 Мая – Дня Победы и 24 августа – Дня освобождения от нацистской оккупации.