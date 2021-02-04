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Газета "Кишиневские новости"

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ПСРМ выступает за сохранение в Конституции названия «молдавский язык»

04 февраля
11:58 2021
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Согласно новой Программе ПСРМ, исторически язык на этой земле назывался молдавским.

В то же время ПСРМ предлагает запустить бесплатные программы по изучению молдавского языка для каждого гражданина, а также продвижению языка посредством социальной рекламы.

ПСРМ выступает за возврат в школьные программы дисциплины «История Молдовы», как и за законодательное учреждение национального исторического знамени Молдовы – флага Молдавского княжества с изображением позолоченного зубра на красном фоне.

Документ ПСРМ предусматривает сохранение памяти Великой отечественной войны, празднование 9 Мая – Дня Победы и 24 августа – Дня освобождения от нацистской оккупации.

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