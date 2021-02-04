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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Плахотнюк помог Санду стать президентом

Игорь Додон: Плахотнюк помог Санду стать президентом
04 февраля
11:58 2021
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Влад Плахотнюк через своих посредников, включая “олигархические консервы”, организовал грязную информационную кампанию против Игоря Додона для того, чтобы помочь Майе Санду стать президентом. Об этом Додон заявил в рамках программы на частном телеканале.   «Кто мог снять подобное? Только Плахотнюк. Зачем он запустил такое видео? Чтобы помочь Майе Санду выиграть выборы. Это же очевидно! Бежавшему из страны олигарху Плахотнюку было выгодно, чтобы выиграла Санду»,  – сказал он. 

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