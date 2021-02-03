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Газета "Кишиневские новости"

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В США республиканцы насилуют демократов

03 февраля
17:48 2021
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Конгрессмен от Демократической партии Александрия Окасио-Кортез сообщила в своем Instagram, что была изнасилована одним из участников штурма Капитолия 6 января.

«Я пережила сексуальное насилие. Об этом мало кто знает, даже мои близкие. Но рано или поздно все становится известно, особенно когда пережитые травмы накладываются друг на друга. В моей голове было много мыслей, но главная из них, что я умру», – рассказала конгрессмен. Окасио-Кортез достаточно подробно описала произошедшее с ней в ванной ее офиса, где пряталась. «Белый мужчина в балаклаве был одет как полицейский. Он продолжал кричать, а я старалась быть тише воды, затаив дыхание. Когда мужчина нашел меня, я увидела его свирепые глаза. И это произошло», – пишет Окасио-Кортез. 29-летняя латиноамериканка получила кресло в Конгрессе от 14-го округа Нью-Йорка. Ее мать – эмигрант из Пуэрто-Рико. Окасио-Кортез намерена в качестве кандидата участвовать в президентских выборах 2024 года.

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