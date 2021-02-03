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Газета "Кишиневские новости"

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Президент пообщалась с молдавскими гастарбайтерами

03 февраля
17:48 2021
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Майя Санду перед визитом во Францию провела подобие видеоконференции с несколькими молдаванами, проживающими и работающими в Пятой Республике.

Говорила президент в основном о необходимости проведения в стране досрочных парламентских выборов. «Даже если за кандидатуру госпожи Гаврилицы (претендент на пост премьера, ред.) проголосуют, нам придется искать другие решения для внеочередных выборов, потому что каким бы хорошим ни было это правительство, если оно не имеет поддержки в парламенте, то его действия ограничены», – рассказывала Санду. «Решение находится в парламенте.

Если законодатели дважды не проголосуют за кандидата на должность премьера, распускается парламент и назначается дата выборов», – уточнила президент.  

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