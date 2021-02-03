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Газета "Кишиневские новости"

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Думбрэвяну: Молдова действовала строго в соответствии с механизмами ВОЗ

Думбрэвяну: Молдова действовала строго в соответствии с механизмами ВОЗ
03 февраля
11:27 2021
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Необходимые процедуры были запущенны еще в середине лета прошлого года, рассказала в эфире телекомпании «NTV Moldova» бывший министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

«Молдова действовала строго в соответствии с механизмами, координируемыми Глобальным альянсом вакцин и иммунизации, ВОЗом, все действия согласовывались. Сроки не только были соблюдены, мы даже заранее подготовили все документы», – заявила Думбрэвяну.

Бывший глава минздрава отметила, что переговоры о поставках вакцины начались в июле 2020 года, а 30 июля был одобрен доступ Молдовы к лекарству. Также в декабре Думбрэвяну передала платформе COVAX запрос с указанием конкретных данных о населении, льготных ценах и характеристике вакцины. В январе 2021 года было получено подтверждение, что первые партии вакцины поступят в страну в середине февраля. Речь идет о 24.570 дозах от «Pfizer» и 264.000 дозах от «AstraZeneca».

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