Вторник, 2 февраля 2021, 01:02

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 февраля 150720 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 февраля 150720 излечившихся
02 февраля
19:57 2021
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 150720 человек прошли лечение и 3462 умерли от инфекции COVID-19.    На 2 февраля в Молдове подтверждены 160725 случаев заражения новым коронавирусом.    

В настоящее время 3433 человека с легкими формами COVID-19 проходит лечение на дому, еще 15855 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2471 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 258 в крайне тяжелом состоянии (46 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,33+0,40%
EUR20,86+0,14%
GBP23,67+0,28%
UAH0,62+0,45%
RON4,28+0,28%
RUB0,23+0,30%

Курсы валют в MDL на 02.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд