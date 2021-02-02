На сегодняшний день в стране 150720 человек прошли лечение и 3462 умерли от инфекции COVID-19. На 2 февраля в Молдове подтверждены 160725 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3433 человека с легкими формами COVID-19 проходит лечение на дому, еще 15855 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2471 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 258 в крайне тяжелом состоянии (46 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).