В течение прошедшего дня, 2 февраля, зарегистрированы еще 16 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 52-летняя женщина из Комратского района, 66-летняя женщина из Унгенского муниципия, 70-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 81-летний мужчина из Каларашского района, 77-летняя женщина из района Дрокия, 78-летняя женщина из района Дрокия, 76-летняя женщина из Кишинева, 69-летний мужчина из Кишинева, 80-летняя женщина из Единецкого района, 72-летний мужчина из Хынчештского района, 67-летний мужчина из Кишинева, 51-летний мужчина из Комратского района, 82-летняя женщина из Яловенского района, 68-летняя женщина из Ниспоренского района, 73-летняя женщина из Новоаненского района, 81-летняя женщина из Кишинева. На вечер 2 февраля 150720 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3462 человека умерли от инфекции.