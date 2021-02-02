Президентская команда Майи Санду сформирована из воспитанников бывшего премьера Владимира Филата, осужденного за коррупцию. Об этом заявил депутат от ПСРМ Владимир Односталко.

В ходе пресс-конференции он отметил, что привлеченные Майей Санду в президентскую администрацию люди замешаны в уклонении от налогов, нанесении ущерба госказне, подделке документов и других правонарушениях.

Односталко заявил, что спустя месяц нахождения у власти Майя Санду не исполнила данное обещание людям – привлекать на государственные должности честных и профессиональных специалистов.

«Команда Майи Санду – это команда «детей» Филата, они потомки коррупционеров, люди с фальшивыми дипломами, уклоняющиеся от налогов, как господин Спыну, который занизил стоимость дома, чтобы не платить налог на роскошь. Эти деньги должны были пойти медикам, педагогам, в села на инвестиционные проекты», – сказал Односталко.

Депутат остановился и на случае с президентским советником по вопросам здравоохранения Аллой Немеренко. По его мнению, статус советника обязывает ее подать в отставку в тот же день, когда появилась официальная информация о фальшивом дипломе.

«Она должна была не компрометировать президентский институт и Майю Санду, а подать в отставку. Если бы что-то подобное произошло в европейской стране – отставка была бы незамедлительной», – заявил социалист.

Депутат напомнил о том, что произошло с премьером Кириллом Габуричем, в правительство которого входила и Майя Санду. Тогда глава кабмина подал в отставку после обвинений в незаконном получении диплома об образовании.