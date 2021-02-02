В этом году инвалиды третьей группы, проживающие на левом берегу Днестра, могут бесплатно получать слуховые аппараты, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

В 2020-м Верховный совет принял закон «О социальной защите инвалидов». Вступил в силу он с 1 января. Отныне, чтобы получить аппарат, необходимо собрать следующие справки: медицинское заключение врача-сурдолога о заболевании; заключение врачебно-консультационной комиссии о необходимости обеспечения слуховым аппаратом; копию справки о причине и группе инвалидности; личное заявление.

Все эти бумаги надо представить в территориальный центр соцстрахования и соцзащиты. Окончательное решение о выдаче аппарата принимают в «Республиканском центре по протезированию и ортопедии».