Депутаты-социалисты разработают новый законопроект о функционировании законов на территории Молдовы, который будет внесен в парламент. Об этом заявили в ходе брифинга для прессы парламентарии от ПСРМ Влад Батрынча, Богдан Цырдя и Василе Боля.

«Мы разработаем новый законопроект о функционировании языков на территории Молдовы. В пятницу состоится круглый стол с участием представителей этносов и экспертов. Он пройдет в Бюро межнациональных отношений. Будет принято решение, каким будет документ и в какой форме представлен в парламент. Ясно, что парламент одобрит документ о функционировании языков на территории Молдовы. Этот законопроект будет предусматривать четкий статус русского языка, на котором говорит немалая часть граждан Молдовы. Они тоже являются налогоплательщиками», – заявил вице-председатель парламента, социалист Влад Батрынча.

Депутаты от ПСРМ уточнили, что протесты, которые проходят в последние дни во многих населенных пунктах страны, демонстрируют, что граждане нуждаются в таком законе. В то же время парламентарии пояснили, что согласно данным Google в настоящее время из всех граждан Молдовы, зарегистрированных в социальной сети Facebook, 47% используют русский язык, а 51% – румынский.

«Эти данные показывают, что количество тех, кто использует русский язык почти равно с тем числом людей, которые используют «Facebook» на румынском языке», – заявил Богдан Цырдя.

Юрист Василе Боля уточнил, что международные соглашения нашей страны, как и решение Конституционного суда от 2018 года, предусматривают разработку и внедрение подобного закона в Молдове.