В Партии Pro Moldova не пришли к окончательному решению относительно того, поддерживать ли кандидатуру Наталии Гаврилицы на пост премьера, сообщает ИНФОТАГ.

На брифинге лидер Формирования Андриан Канду заявил, что окончательно определиться им в этом вопросе помогут консультации с гражданами. Его однопартийцы разъехались по районным центрам и селам, где выясняют настроения населения. По мнению Канду, многие политики сегодня уж много говорят о возможных внеочередных выборах. «Если их поведение в интересах граждан – это одно, но если досрочные выборы в чьих-то политических интересах, то это совсем другое. Перед президентскими выборами звучало множество обещаний, в том числе и со стороны избранного главы государства. Кроме досрочных выборов, были обещаны минимальные пенсии в 2 тысячи леев, финансовая поддержка семей с детьми, 2 миллиарда леев на развитие сел. Время еще есть, ведь мандат только начался», – троллил Канду президента Санду. По большому счету внеочередные выборы Pro Moldova совершенно не нужны. По всем подсчетам политологов и социологов, формирование в новый парламент не попадает.