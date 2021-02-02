Бывший польский президент, лауреат Нобелевской премии мира в очередной раз пожаловался изданию Super Express, что пенсии ему на жизнь катастрофически не хватает.

Во всем виноват коронакризис, из-за него бывшего главу профсоюза «Солидарность» не приглашают на всевозможные мероприятия, на которых по легкому можно срубить денег. «Я бы с удовольствием пошел электриком. По сей день помню закон Ома, закон Кирхгофа и еще некоторые вещи. Но, черт возьми, все изменилось, и я не знаю, не убьют ли меня сейчас эти машины», – жаловался Валенса. Он получает президентскую пенсию в размере 6 тысяч злотых, при этом зарплата среднестатистического поляка – 5 тысяч злотых. Ранее Валенса заявлял что он «банкрот». В банках 1 польский злотый меняется на 0,2668 американского доллара.