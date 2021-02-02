Вторник, 2 февраля 2021, 17:49

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Леху Валенсе не хватает на пропитание

02 февраля
14:08 2021
Версия для печати

Бывший польский президент, лауреат Нобелевской премии мира в очередной раз пожаловался изданию Super Express, что пенсии ему на жизнь катастрофически не хватает.

Во всем виноват коронакризис, из-за него бывшего главу профсоюза «Солидарность» не приглашают на всевозможные мероприятия, на которых по легкому можно срубить денег. «Я бы с удовольствием пошел электриком. По сей день помню закон Ома, закон Кирхгофа и еще некоторые вещи. Но, черт возьми, все изменилось,  и я не знаю, не убьют ли меня сейчас эти машины», – жаловался Валенса. Он получает президентскую пенсию в размере 6 тысяч злотых, при этом зарплата среднестатистического поляка – 5 тысяч злотых. Ранее Валенса заявлял что он «банкрот». В банках 1 польский злотый меняется на 0,2668 американского доллара.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,37+0,61%
EUR20,91+0,37%
GBP23,73+0,53%
UAH0,62+0,66%
RON4,29+0,39%
RUB0,23+1,28%

Курсы валют в MDL на 02.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд