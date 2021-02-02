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Газета "Кишиневские новости"

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Почему Павел Филип боится внеочередных выборов

02 февраля
14:07 2021
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Председатель Демократической партии Павел Филип достаточно осторожно относится к идее проведения досрочных парламентских выборов, об этом он написал в социальных сетях, сообщает ИНФОТАГ.

По мнению главного демократа Молдовы, из-за недавней избирательной кампании страна потеряла год в экономическом развитии. Из-за досрочных парламентских мы упустим еще один. По словам Филипа, без крепкого правительства «международные партнеры» откажут Кишиневу в финансовой помощи. Председатель Демпартии утверждает, что люди на местах интересуются тем, когда будут повышены пенсии, зарплаты, получат ли аграрии поддержку из бюджета. «Но никто не спрашивает о досрочных выборах. И нужно задуматься – не эгоистично ли, что в то время, как граждане сталкиваются с проблемами, в парламенте занимаются игрой – кто хочет внеочередных выборов, кто – нет», – пишет Филип. По его словам, перед тем, как голосовать за новый состав правительства Натальи Гаврилицы, он со товарищи проведет с кандидатом в премьеры консультации.

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