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Газета "Кишиневские новости"

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Украина догонит Польшу по уровню ВВП через… 30 лет

02 февраля
14:07 2021
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Депутат Верховной Рады от Партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что средняя заработная плата на Украине сравняется с польской лет этак через 40, сообщает Укринформ.

По словам народного избранника сегодня нужно думать о том, как догнать Армению и Белоруссию. «Если мы сравним уровень ВВП на душу населения с польским и посчитаем, то нам, чтобы догнать Польшу, нужно где-то 30-40 лет, притом что Польша будет стоять на месте», – полагает депутат.

А вот премьер-министр Денис Шмыгаль – куда больший оптимист. Несколько дней назад он заявил: «Важнейшая задача, которую ставит правительство – это до 2030 года выйти по средним зарплатам на уровень наших соседей из Польши или Словакии».  

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