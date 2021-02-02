Депутаты ПСРМ обратились в минздрав с требованием аннулировать приказ, согласно которому был незаконно выдан диплом президентскому советнику Алле Немеренко. Парламентарии заявили, что если министерство проигнорирует запрос, то они обратятся в генеральную прокуратуру. Депутаты также настаивают на отставке Немеренко, напомнив, что президент Санду ранее обещала продвигать на должности только профессиональных и неподкупных людей.

В результате многочисленных запросов депутата ПСРМ Аллы Дарованной было установлено, что Немеренко получила диплом мастерата в Медуниверситете без вступительных экзаменов, не посещая учебные занятия и не защищая диплом.

Согласно полученным ответам, Немеренко и еще шесть человек получили документы на основании приказа минздрава, что противоречит национальному законодательству.

«Неясно, почему было нарушено законодательство. Мне многие звонили – профессоры, коллеги, которые высказывают свое возмущение относительно того, что, работая столько лет, им даже в голову не пришло требовать диплом мастерата. Считаем, что ко всем гражданам надо относиться в равной степени, без исключений. Это касается и Аллы Немеренко», – заявила Дарованная.

Депутаты ПСРМ заявили о том, что оставляют за собой право обратиться в Генеральную прокуратуру с запросом расследовать обстоятельства выдачи диплома советнику президента.