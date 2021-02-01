Партия социалистов Республики Молдова решительно осудила факт осквернения памятника героям Великой Отечественной войны у села Руска Хынчештского района. Об этом сообщается в пресс-релизе формирования. Социалисты расценивают акт вандализма как подлый и низкий поступок людей, для которых нет ничего святого.

«Партия социалистов требует от правоохранительных органов нашей страны найти и наказать мерзавцев, совершивших это циничное злодеяние. Мы убеждены, что осквернение памятника стало результатом оголтелой пропаганды по очернению Великой Победы советского народа и стран антигитлеровской коалиции, пересмотру итогов Второй мировой войны, уравниванию советских воинов-освободителей с фашистскими оккупантами. Каждый, кто отрицает героическую роль Красной Армии в деле освобождения нашей Родины от фашизма, является соучастником этого акта вандализма.

Для Партии социалистов память о событиях и героях этой войны священна. 2021 год, в котором исполняется 80 лет началу Великой Отечественной войны, должен стать годом памяти всех жертв войны и героических защитников нашей земли от фашизма, и в том числе героям 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии, принявшим неравный бой у села Руска и оказавшим героическое сопротивление врагу», – говорится в документе.

Партия социалистов намерена своими силами очистить от осквернения монумент героям войны у села Руска Хынчештского района. Также в ПСРМ сообщили о готовности взять под свою защиту каждый памятник событиям и героям Великой Отечественной войны и партизанского движения на территории республики.