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Газета "Кишиневские новости"

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К середине века температура на Земле станет критически высокой

К середине века температура на Земле станет критически высокой
01 февраля
20:47 2021
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Американские и новозеландские ученые-климатологи проанализировали данные за два с лишним десятилетия и выяснили, что к середине века растения могут существенно снизить способность поглощать углекислый газ.

Пока растительный мир планеты еще в состоянии поглотить больше CO2, чем его выбрасывается в атмосферу. Поэтому мы еще не чувствуем резкого ухудшения ситуации из-за глобального потепления. Но процесс идет, по всей планете наблюдается рост запредельно высоких температур. И когда становится слишком жарко, фотосинтез в биосистемах тормозится. А это значит, что всего через каких-нибудь двадцать тридцать лет растения начнут выделять углекислый газ вместо его поглощения. И неблагоприятное для человека изменение климата ускорится.

Ученые считают, что в числе первых могут пострадать амазонские и азиатские тропики, а также сибирская и канадская тайга, сообщает Phys.org.      

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