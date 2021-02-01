Американские и новозеландские ученые-климатологи проанализировали данные за два с лишним десятилетия и выяснили, что к середине века растения могут существенно снизить способность поглощать углекислый газ.

Пока растительный мир планеты еще в состоянии поглотить больше CO2, чем его выбрасывается в атмосферу. Поэтому мы еще не чувствуем резкого ухудшения ситуации из-за глобального потепления. Но процесс идет, по всей планете наблюдается рост запредельно высоких температур. И когда становится слишком жарко, фотосинтез в биосистемах тормозится. А это значит, что всего через каких-нибудь двадцать тридцать лет растения начнут выделять углекислый газ вместо его поглощения. И неблагоприятное для человека изменение климата ускорится.

Ученые считают, что в числе первых могут пострадать амазонские и азиатские тропики, а также сибирская и канадская тайга, сообщает Phys.org.