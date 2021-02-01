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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Крыму разрабатывают прибор для контроля качества воды и ее очистки

В Крыму разрабатывают прибор для контроля качества воды и ее очистки
01 февраля
20:37 2021
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Ученые Крымского федерального университета разрабатывают концепцию устройства, которое сможет не просто получать данные о загрязнении морской воды, но и распознавать, чем именно загрязнена водная среда.

Сегодня мониторинг загрязнения тоже ведется – с помощью искусственных спутников. Но им не по силам определить, сколько микрочастиц попало в воду и может повредить животным, населяющим морские глубины. А новый прибор способен увидеть то, чего не разглядеть из космоса. Более того, он сможет очищать воду, собирая мусор в подобия крупных клубков, чтобы потом извлечь их механическим путем.

Проект предусматривает, что это будет плавучая платформа, которая благодаря солнечным источникам энергоснабжения сможет работать круглосуточно, сообщает scientificrussia.ru

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