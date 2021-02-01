Об этом заявили социалисты Владимир Односталко и Алла Дарованная в ходе брифинга для прессы. Парламентарии уточнили, что Молдова вступила в COVAX в августе 2020 года, направив необходимое письмо о намерениях, подписанное министром здравоохранения Виорикой Думбрэвяну, а 7 декабря 2020 года был направлен запрос на получение вакцины. COVAX получил запросы от 72 стран, однако отобраны были только 18, в том числе и Молдова.

«Благодаря документам, подписанным министром здравоохранения Виорикой Думбрэвяну и министром финансов Сергеем Пушкуцэ наша страна бесплатно получит вакцину для 20% населения. Так как в ВОЗе мы фигурируем как страна с 4 млн жителей, мы получим 800 тыс. доз бесплатно, есть для 400 тыс. человек по две дозы. Еще 30% мы приобретем по льготной цене благодаря действиям, предпринятым минздравом», – объяснил Односталко.

Алла Дарованная уточнила, что на первом этапе будут вакцинировать представителей групп риска: медработников, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, соцработников, полицейских и сотрудников пенитенциарных учреждений.

Напомним, что минздрав получил ответ платформы COVAX, в котором сообщается, что первые партии вакцины анти-COVID поступят в Молдову в середине февраля. Речь идет о 24.570 дозах от производителя Pfizer и 264.000 доз другой фирмы.