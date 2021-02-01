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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 февраля 150502 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 февраля 150502 излечившихся
01 февраля
19:57 2021
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На сегодняшний день в стране 150502 человека прошли лечение и 3446 умерли от инфекции COVID-19.    На 1 февраля в Молдове подтверждены 160086 случаев заражения новым коронавирусом.    

В настоящее время 3053 человека с легкими формами COVID-19 проходит лечение на дому, еще 16089 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2394 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 249 в крайне тяжелом состоянии (42 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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