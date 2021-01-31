Еще в середине ХХ века английский математик Льюис Фрай Ричардсон разработал метод прогнозирования войн и других фатальных событий, изучения их причин способов предотвращения. Он пришел к выводу, что небольшие конфликты представляют собой уменьшенные копии более крупных столкновений – они порождены одними и теми же процессами. Его метод так и называется «Закон Ричардсона».

Современные исследователи продолжили дело Ричардсона и на примере Африканского континента создали модель территориального распространения конфликтов. Были проанализированы сто тысяч событий, случившихся в течение двадцати лет, причем расстояния между этими событиями порой составляли не одну тысячу километров.

Выяснилось, что развитие войн и революций подчиняется законам природных каскадов. Это понятно на модели песчаных лавин. Наступает момент, когда груда песка достигает такой величины, что любая следующая песчинка может вызвать обрушение. А когда весь песок осыпается, и место становится свободным, там вновь начинает накапливаться песок, и риск схода лавины снова увеличивается. Таким же образом в результате социальных конфликтов накапливается стресс, который заканчивается военным разрешением, а затем все начинается сначала.

Последователи Ричардсона считают, что подобным законам подчиняется и соотношение между продвижением технического прогресса и ростом количества жителей в городах. Есть предположение, что эти же закономерности характерны для развития и других процессов, сообщает phys.org