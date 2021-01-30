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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 января 149562 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 января 149562 излечившихся
30 января
23:27 2021
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На сегодняшний день в стране 149562 человека прошли лечение и 3434 умерли от инфекции COVID-19.    На 30 января в Молдове подтверждены 159513 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 3470 человек с легкими формами COVID-19 проходит лечение на дому, еще 15990 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2294 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 244 в крайне тяжелом состоянии (44 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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