На сегодняшний день в стране 149562 человека прошли лечение и 3434 умерли от инфекции COVID-19. На 30 января в Молдове подтверждены 159513 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3470 человек с легкими формами COVID-19 проходит лечение на дому, еще 15990 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2294 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 244 в крайне тяжелом состоянии (44 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).