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Газета "Кишиневские новости"

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ЕС активно ставит палки в колеса ВОЗу

30 января
22:48 2021
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ВОЗ подвергла критике заявление ЕС о введении ограничений на экспорт вакцин внутри Союза, сообщает ВВС.

Нововведение ЕС было спровоцировано нарушением Pfizer и AstraZeneca контракта об объеме поставок вакцин в страны Союза. Ограничение предусматривает возможность конкретного государства оспорить безопасность препарата, в случае если компания-производитель не заключала договоренности с ЕС. Вице-президент ВОЗ Мариангела Симао полагает, что подобное решение Союза – «крайне тревожный сигнал». По мнению представителей ВОЗа, так называемый «вакцинный национализм» может стать препятствием на пути к скорейшему выздоровлению мира.

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