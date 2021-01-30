ВОЗ подвергла критике заявление ЕС о введении ограничений на экспорт вакцин внутри Союза, сообщает ВВС.

Нововведение ЕС было спровоцировано нарушением Pfizer и AstraZeneca контракта об объеме поставок вакцин в страны Союза. Ограничение предусматривает возможность конкретного государства оспорить безопасность препарата, в случае если компания-производитель не заключала договоренности с ЕС. Вице-президент ВОЗ Мариангела Симао полагает, что подобное решение Союза – «крайне тревожный сигнал». По мнению представителей ВОЗа, так называемый «вакцинный национализм» может стать препятствием на пути к скорейшему выздоровлению мира.