На Совете обсуждался ряд актуальных вопросов, в том числе политическая ситуация в стране и действия, которые предстоит предпринять партии в дальнейшем.

На заседании были приняты следующие решения:

1. Парламентская фракция ПСРМ примет участие в заседании парламента, на котором будет обсуждаться состав и программа назначенного президентом Республики Молдова кандидата в премьеры. Решение о голосовании или отказе от голосования будет принято Исполнительным комитетом ПСРМ после дебатов на пленарном заседании парламента.

2. Была одобрена политическая программа ПСРМ.

3. Был утверждён новый состав Политического исполнительного комитета ПСРМ в следующем составе:

Игорь Додон, председатель ПСРМ

Зинаида Гречаный, спикер Парламента Республики Молдова

Влад Батрынча, исполнительный секретарь ПСРМ

Дарья Коломиец, «Молодая Гвардия»

Алла Долинцэ

Корнелиу Фуркулицэ, глава парламентской фракции ПСРМ

Олег Липский, руководитель Кишиневской территориальной организации

Ирина Лозован, руководитель территориальной организации Окницкого района

Алла Пилипецкая, руководитель территориальной организации Сорокского района

Эдуард Смирнов, руководитель территориальной организации Бессарабского района

Александр Суходольский, руководитель Комратской территориальной организации

4. ПСРМ в качестве электорального конкурента примет участие в выборах в Народное собрание Гагаузии 4 апреля. Список кандидатов на каждом избирательном участке будет изучен и утверждён Политическим Исполнительным комитетом ПСРМ.

«Партия социалистов останется и далее политической силой, отстаивающей интересы людей и содействующей улучшению условий их жизни», – написал в соцсетях по завершении заседания Игорь Додон.