Глава пресс-службы киргизского президента Нургазы Анаркулов попался на взятке, сообщает ТАСС.

Чиновника препроводили в СИЗО сотрудники Государственного комитета национальной безопасности. «Задержанный, злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из государственных должностей», – говорится в релизе Комитета. В Киргизии выборы президента состоялись 10 января 2021 года. Главой государства стал Садыр Жапаров ранее отбывавший уголовное наказание за попытку насильственного захвата власти.