Суббота, 30 января 2021, 02:52

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Советник президента Киргизии оказался взяточником

30 января
15:18 2021
Версия для печати

Глава пресс-службы киргизского президента Нургазы Анаркулов попался на взятке, сообщает ТАСС.

Чиновника препроводили в СИЗО сотрудники Государственного комитета национальной безопасности. «Задержанный, злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из государственных должностей», – говорится в релизе Комитета. В Киргизии выборы президента состоялись 10 января 2021 года. Главой государства стал Садыр Жапаров ранее отбывавший уголовное наказание за попытку насильственного захвата власти.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,270,00%
EUR20,960,00%
GBP23,68+0,05%
UAH0,610,00%
RON4,300,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 30.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд