Над фильмом Алексея Навального о «дворце» Владимира Путина работала немецкая кинокомпания Blackforest Studios. Предложение сотрудничать с российским блогером поступило руководству компании из США. А сам фильм был снят продюсерской компанией из Лос-Анджелеса, сообщают немецкие СМИ.

Немецкая газета Stuttgarter Zeitung раскрыла подобности о том, кто на самом деле работал над фильмом блогера Алексея Навального о якобы принадлежащем президенту Владимиру Путину «дворце» в Геленджике. Как выяснили немецкие журналисты, фильм, который неделю назад появился на сайте YouTube, «был снят продюсерской компанией в Лос-Анджелесе».

Как пишет издание, Навальный, который с сентября прошлого года находился в Германии, работал над фильмом не только во Фрайбурге, но и в коммуне Кирхцартен (район Брайсгау-Хохшварцвальд). Здесь же с ноября 2020 года разместилась Blackforest Studios – профессиональная студия кино и телевидения во главе с двумя жителями Фрайбурга – Ниной Гвин Вейланд и Себастьяном Вейландом. Оба много лет проработали в американской киноиндустрии и теперь открыли свою студию в Шварцвальде.

Как говорит сам Вейланд, в начале декабря студия получила запрос из США о том, есть ли у нее свободные производственные мощности. В условиях строгой секретности началась работа над фильмом Навального. Во время процесса Навальный вел себя вежливо. «Однажды мы вместе выпили джин из Шварцвальда», – рассказал Вейланд, добавив, что работа с блогером велась профессионально.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией «расследование» Навального. Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.

Журналисты телеграм-канала Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в «расследовании». Они отметили, что «дворец» в Геленджике находится на этапе строительства: сделан только фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки.

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